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Ракурс
Російські дрони спричини пожежу на Київщині, фото:

На Київщині атака дронів пошкодила підприємство, спалахнула пожежа

24 лис 2024, 20:22
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На Київщині внаслідок чергової атаки ворога пошкоджено промислове підприємство.


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Про це сьогодні, 24 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на обʼєкті сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Частково пошкоджена покрівля будівлі. Потерпілих немає, — зазначив він.

Сьогодні о 14.49 Київська ОВА повідомляла, що в регіоні зафіксовано рух ворожих БПЛА та працюють сили ППО.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні завдали ракетного удару по Чернігівщині. Поранено 28-річного чоловіка, його госпіталізували.

Джерело: Ракурс


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