Обломки вражеского беспилотника, фото: ГСЧС

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На Київщині виявили залишки безпілотного літального апарата.

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Про це сьогодні, 25 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Фахівці піротехнічного підрозділу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України обстежили територію одного з приватних домогосподарств, де знайшли бойову частину БпЛА «Герань-2», — вказано в повідомленні. — Небезпечний предмет транспортували на підривний майданчик і знищили.

У ДСНС закликають у разі виявлення підозрілих предметів чи уламків не торкатися їх та негайно телефонувати на номер «101».