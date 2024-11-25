Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обломки вражеского беспилотника, фото: ГСЧС

Боевую часть «Шахеда» обнаружили на Киевщине (ФОТО)

25 ноя 2024, 15:57
999

На Київщині виявили залишки безпілотного літального апарата.


.

Про це сьогодні, 25 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Фахівці піротехнічного підрозділу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України обстежили територію одного з приватних домогосподарств, де знайшли бойову частину БпЛА «Герань-2», — вказано в повідомленні. — Небезпечний предмет транспортували на підривний майданчик і знищили.

У ДСНС закликають у разі виявлення підозрілих предметів чи уламків не торкатися їх та негайно телефонувати на номер «101».

Уламки ворожого безпілотника, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров