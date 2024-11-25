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Уламки ворожого безпілотника, фото: ДСНС
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На Київщині виявили залишки безпілотного літального апарата.
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Про це сьогодні, 25 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Фахівці піротехнічного підрозділу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України обстежили територію одного з приватних домогосподарств, де знайшли бойову частину БпЛА «Герань-2», — вказано в повідомленні. — Небезпечний предмет транспортували на підривний майданчик і знищили.
У ДСНС закликають у разі виявлення підозрілих предметів чи уламків не торкатися їх та негайно телефонувати на номер «101».
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