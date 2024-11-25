Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Уламки ворожого безпілотника, фото: ДСНС

Бойову частину «Шахеда» виявили на Київщині (ФОТО)

25 лис 2024, 15:57
999

На Київщині виявили залишки безпілотного літального апарата.


.

Про це сьогодні, 25 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Фахівці піротехнічного підрозділу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України обстежили територію одного з приватних домогосподарств, де знайшли бойову частину БпЛА «Герань-2», — вказано в повідомленні. — Небезпечний предмет транспортували на підривний майданчик і знищили.

У ДСНС закликають у разі виявлення підозрілих предметів чи уламків не торкатися їх та негайно телефонувати на номер «101».

Уламки ворожого безпілотника, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів