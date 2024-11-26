Следствия прилета в Сумах. Фото: «Суспільне Сумы», «Кордон.Медіа»

https://racurs.ua/n201581-rossiya-udarila-kabami-po-sumam-voznikli-pojary-smi-foto.html

Ракурс

Російська авіація завдала нових ударів по Сумах.

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Повітряні сили ЗСУ сьогодні вдень повідомили про пуски російськими військовими керованих авіабомб. В місті гриміли вибухи. В одній із багатоповерхівок зайнялася пожежа. Про це повідомило «Суспільне Суми».

Також у Сумах було влучання по території автостоянки, де розташоване СТО. Зруйнована будівля та пошкоджені авто.

Подробиці атаки наразі невідомі. В обласній військовій адміністрації наразі обстріл не коментували.

Нагадаємо, 25 листопада російська армія дронами атакувала село Солончаки в Миколаївській області. Атака відбулася під час роздачі селянам гуманітарної допомоги. Поранення отримали шестеро людей — два представники гуманітарної місії та четверо місцевих. Згодом у лікарні помер 30-річний постраждалий.

Джерело: «Суспільне Суми»