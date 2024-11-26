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Следствия прилета в Сумах. Фото: «Суспільне Сумы», «Кордон.Медіа»
россия ударила КАБами по Сумам, возникли пожары — СМИ (ФОТО)https://racurs.ua/n201581-rossiya-udarila-kabami-po-sumam-voznikli-pojary-smi-foto.htmlРакурс
Російська авіація завдала нових ударів по Сумах.
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Повітряні сили ЗСУ сьогодні вдень повідомили про пуски російськими військовими керованих авіабомб. В місті гриміли вибухи. В одній із багатоповерхівок зайнялася пожежа. Про це повідомило «Суспільне Суми».
Також у Сумах було влучання по території автостоянки, де розташоване СТО. Зруйнована будівля та пошкоджені авто.
Подробиці атаки наразі невідомі. В обласній військовій адміністрації наразі обстріл не коментували.
Нагадаємо, 25 листопада російська армія дронами атакувала село Солончаки в Миколаївській області. Атака відбулася під час роздачі селянам гуманітарної допомоги. Поранення отримали шестеро людей — два представники гуманітарної місії та четверо місцевих. Згодом у лікарні помер 30-річний постраждалий.
Джерело: «Суспільне Суми»
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