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Ракурс
Наслідки прильоту в Сумах. Фото: «Кордон.Медіа»

росія вдарила КАБами по Сумах, виникли пожежі — ЗМІ (ФОТО)

26 лис 2024, 15:20
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Російська авіація завдала нових ударів по Сумах.


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Повітряні сили ЗСУ сьогодні вдень повідомили про пуски російськими військовими керованих авіабомб. В місті гриміли вибухи. В одній із багатоповерхівок зайнялася пожежа. Про це повідомило «Суспільне Суми».

Також у Сумах було влучання по території автостоянки, де розташоване СТО. Зруйнована будівля та пошкоджені авто.

Подробиці атаки наразі невідомі. В обласній військовій адміністрації наразі обстріл не коментували.

Наслідки прильоту в Сумах. Фото: «Суспільне Суми»

Наслідки прильоту в Сумах. Фото: «Кордон.Медіа»

Наслідки прильоту в Сумах. Фото: «Кордон.Медіа»

Наслідки прильоту в Сумах. Фото: «Кордон.Медіа»

Нагадаємо, 25 листопада російська армія дронами атакувала село Солончаки в Миколаївській області. Атака відбулася під час роздачі селянам гуманітарної допомоги. Поранення отримали шестеро людей — два представники гуманітарної місії та четверо місцевих. Згодом у лікарні помер 30-річний постраждалий.

Джерело: «Суспільне Суми»

Джерело: Ракурс


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