Последствия российских обстрелов Херсона, фото: ГСЧС

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Російські загарбники окупанти відкрили вогонь по одному з кварталів Херсона.

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Від влучання боєприпасів загорілись гаражні приміщення. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальникам вдалось досить швидко загасити пожежу, врятувавши від загоряння суміжні приміщення, автомобіль та майно, що знаходилось в одному з гаражів, — розповіли у відомстві.

Прес-служба Херсонської ОВА повідомляє, що внаслідок здійсненого сьогодні рашистами обстрілу Дніпровського району Херсона постраждали двоє людей: