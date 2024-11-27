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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: ДСНС

Рашисти обстріляли Херсон — загорілися гаражні приміщення (ФОТО)

27 лис 2024, 16:27
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Російські загарбники окупанти відкрили вогонь по одному з кварталів Херсона.


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Від влучання боєприпасів загорілись гаражні приміщення. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальникам вдалось досить швидко загасити пожежу, врятувавши від загоряння суміжні приміщення, автомобіль та майно, що знаходилось в одному з гаражів, — розповіли у відомстві.

Прес-служба Херсонської ОВА повідомляє, що внаслідок здійсненого сьогодні рашистами обстрілу Дніпровського району Херсона постраждали двоє людей:

  • дістала поранення 70-річна жінка, яка перебувала на вулиці. В неї — вибухова травма, уламкове поранення живота, передпліччя та гомілки. Швидка допомога доставила її до лікарні, нині вона під наглядом медиків;
  • до лікарні звернулася 44-річна жінка. Внаслідок обстрілу у неї струс головного мозку та гостра нейросенсорна втрата слуху. Медики надали жінці необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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