Сколько ракет Х-101 и «Искандер» накопила россия, рассказали в ГУР

Ракета Х-101, фото: Online.ua

https://racurs.ua/n201621-skolko-raket-h-101-i-iskander-nakopila-rossiya-rasskazali-v-gur.html

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росія накопичила понад 200 крилатих ракет Х-101 та 300 балістичних ракет «Іскандер».

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Про це у коментарі «Новини Live» розповів заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Крім того, у росії активно триває виробництво ракет.

Так, справді є виробництво. Останні публікації, які з’явилися у засобах масової інформації, вони коректні, — зазначив він.

Скібіцький зауважив, що знищити російські заводи із виробництва «шахедів» непросто через велику відстань, тож проти них варто використовувати й інші засоби протидії — санкції, кіберудари та інформаційні операції.