Скільки ракет Х-101 та «Іскандер» накопичила росія, розповіли у ГУР

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Ракета Х-101, фото: Online.ua
Скільки ракет Х-101 та «Іскандер» накопичила росія, розповіли у ГУРhttps://racurs.ua/ua/n201621-skilky-raket-h-101-ta-iskander-nakopychyla-rosiya-rozpovily-u-gur.htmlРакурс
росія накопичила понад 200 крилатих ракет Х-101 та 300 балістичних ракет «Іскандер».
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Про це у коментарі «Новини Live» розповів заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.
Крім того, у росії активно триває виробництво ракет.
Так, справді є виробництво. Останні публікації, які з’явилися у засобах масової інформації, вони коректні, — зазначив він.
Скібіцький зауважив, що знищити російські заводи із виробництва «шахедів» непросто через велику відстань, тож проти них варто використовувати й інші засоби протидії — санкції, кіберудари та інформаційні операції.
Вони розташовані на дуже великій відстані. Вони встигають прийняти заходи безпеки. Поки долетить наш безпілотний апарат, минає не одна, не дві і не чотири години. Це по-перше. По-друге, це — дуже великі площі і одним ударом знищити все це виробництво складно, — наголосив він.