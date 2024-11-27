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Ракурс
Ракета Х-101, фото: Online.ua

Скільки ракет Х-101 та «Іскандер» накопичила росія, розповіли у ГУР

27 лис 2024, 18:49
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росія накопичила понад 200 крилатих ракет Х-101 та 300 балістичних ракет «Іскандер».


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Про це у коментарі «Новини Live» розповів заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Крім того, у росії активно триває виробництво ракет.

Так, справді є виробництво. Останні публікації, які з’явилися у засобах масової інформації, вони коректні, — зазначив він.

Скібіцький зауважив, що знищити російські заводи із виробництва «шахедів» непросто через велику відстань, тож проти них варто використовувати й інші засоби протидії — санкції, кіберудари та інформаційні операції.

Вони розташовані на дуже великій відстані. Вони встигають прийняти заходи безпеки. Поки долетить наш безпілотний апарат, минає не одна, не дві і не чотири години. Це по-перше. По-друге, це — дуже великі площі і одним ударом знищити все це виробництво складно, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


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