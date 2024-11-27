У Царева конфисковали имущество на почти полмиллиарда гривен

Олег Царев, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n201629-u-careva-konfiskovali-imuschestvo-pochti-na-polmilliarda-griven.html

Ракурс

Олег Царьов, колишній народний депутат України, за доказовою базою СБУ отримав тюремний вирок у ще одному кримінальному провадженні.

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Про це сьогодні, 27 листопада, повідомили прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.

Суд визнав Царьова винним за ч. 3 ст. 110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України), — зазначають у СБУ.

Суд призначив Царьову вісім років ув’язнення, а також конфіскував усе належне йому майно загальною вартістю 460,6 млн грн. Зокрема, в дохід України вилучено:

два майнові комплекси у тимчасово захопленому Криму — санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», загальна вартість яких становить понад 456 млн грн;

квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 млн грн;

земельну ділянку на Київщині, яка оцінюється у 1,3 млн грн.

В Офісі генпрокурора зазначають, що:

Царьов мав на території Криму нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова зареєстрував їх за російським законодавством та найняв військових росгвардії для забезпечення охоронних заходів;

встановлено факти грошових переказів за охорону належних йому музею-садиби та санаторію у місті Ялта. Їх переведено на рахунки «федерального державного унітарного підприємства „Охорона“ федеральної служби військ національної гвардії рф».

Оскільки Царьов наразі перебуває на території країни-агресора, призначене покарання він відбуватиме з моменту затримання.