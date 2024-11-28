Оккупанты убили еще четырех пленных бойцов ВСУ. Фото:

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Російські окупанти розстріляли ще чотирьох українських військовополонених.

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Воєнний злочин ворог здійснив у Покровському районі Донецької області. Війська рф 22 листопада здійснили наступ на позицію бійці ЗСУ, розташовану поблизу села Петрівка. Під час ворожого штурму четверо українських військовослужбовців вимушено здались у полон. Про це Офіс генерального прокурора повідомив уTelegram.

Одразу після цього рашисти розстріляли беззбройних бійців з автоматів.

В ОГП наголосили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Зараз тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

Нагадаємо, 24 листопада біля Новодарівки Запорізької області російські військові розстріляли пʼятьох українських бійців із шести, взятих у полон. Правоохоронці встановили підрозділ армії рф, військових з якого перевіряють на причетність на злочин проти українців.