В Украине продолжаются отключения электроэнергии

https://racurs.ua/n201685-odnu-dve-ocheredi-otklucheniy-budut-primenyat-v-ukraine-30-noyabrya-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 30 листопада, застосовуватимуть графіки відключень електроенергії.

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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових споживачів будуть такими:

08.00 — 14.00 — одна черга відключень;

14.00 — 20.00 — дві черги відключень;

20.00 — 22.00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08.00 до 23.00, — повідомили в «Укренерго».

У компанії наголошують, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.