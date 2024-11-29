Одну-две очереди отключений будут применять в Украине 30 ноября — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n201685-odnu-dve-ocheredi-otklucheniy-budut-primenyat-v-ukraine-30-noyabrya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 30 листопада, застосовуватимуть графіки відключень електроенергії.
Про це повідомила прес-служба «Укренерго».
Час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових споживачів будуть такими:
- 08.00 — 14.00 — одна черга відключень;
- 14.00 — 20.00 — дві черги відключень;
- 20.00 — 22.00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08.00 до 23.00, — повідомили в «Укренерго».
У компанії наголошують, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах, — наголошують в «Укренерго». — Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.