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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії

Одну-дві черги відключень застосовуватимуть в Україні 30 листопада — Укренерго

29 лис 2024, 18:53
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В Україні завтра, 30 листопада, застосовуватимуть графіки відключень електроенергії.


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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових споживачів будуть такими:

  • 08.00 — 14.00 — одна черга відключень;
  • 14.00 — 20.00 — дві черги відключень;
  • 20.00 — 22.00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08.00 до 23.00, — повідомили в «Укренерго».

У компанії наголошують, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах, — наголошують в «Укренерго». — Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.

Джерело: Ракурс


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