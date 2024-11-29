Сотни ракет и дронов задействовали рашисты во время двух масштабных атак по Украине, фото: «Громадське радіо»

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Понад 200 ракет і майже стільки ж ударних безпілотників використала росія під час двох останніх масованих атак на українську енергосистему — 17 і 28 листопада.

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Про це сьогодні, 29 листопада, повідомила прес-служба «Укренерго».

У компанії наголошують, що ворог не просто хоче залишити українців без світла і тепла — він хоче посіяти розпач і зневіру.

На заваді цим ворожим планам стоять українські енергетики. Диспетчери й інженери, електрослюсарі й електромонтери — величезна когорта людей щодня працює над тим, щоб світло не зникало, або якнайшвидше повернулось, — зазначають в «Укренерго».

У компанії закликають дотримуватись рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії — це прискорить ремонтні роботи та зменшить необхідність застосування вимушених відключень.