Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сотні ракет та дронів задіяли рашисти під час двох масштабних атак по Україні, фото: «Громадське радіо»

400 ракет і дронів атакували українську енергосистему 17 і 28 листопада — Укренерго (ВІДЕО)

29 лис 2024, 20:59
999

Понад 200 ракет і майже стільки ж ударних безпілотників використала росія під час двох останніх масованих атак на українську енергосистему — 17 і 28 листопада.


.

Про це сьогодні, 29 листопада, повідомила прес-служба «Укренерго».

У компанії наголошують, що ворог не просто хоче залишити українців без світла і тепла — він хоче посіяти розпач і зневіру.

На заваді цим ворожим планам стоять українські енергетики. Диспетчери й інженери, електрослюсарі й електромонтери — величезна когорта людей щодня працює над тим, щоб світло не зникало, або якнайшвидше повернулось, — зазначають в «Укренерго».

У компанії закликають дотримуватись рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії — це прискорить ремонтні роботи та зменшить необхідність застосування вимушених відключень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів