Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n201749-pravitelstvo-predstavit-drugie-programmy-podderjki-etoy-zimy-i-v-techenie-sleduuschego-goda.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, у своєму відеозверненні заявив, що вже понад мільйон українців подали заявки на отримання тисячі гривень зимової «єПідтримки».

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Вже за перші пів дня роботи «єПідтримки» мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І в тому числі майже 300 тисяч заявок — на виплату для дітей. Тобто масштаб програми й темп реалізації хороші, — наголосив він.

Зеленський зазначив, що отримані кошти можна витратити на оплату низки українських товарів і послуг:

комунальні послуги;

українські ліки;

квитки на залізницю;

книжки.

Ну і, звичайно, програма може стати також фактично програмою національного донату — якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону, — наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, «масштаб програми й темп реалізації хороші».