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Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

Правительство представит другие программы поддержки этой зимы и в течение следующего года — Зеленское

1 дек 2024, 19:03
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Володимир Зеленський, президент України, у своєму відеозверненні заявив, що вже понад мільйон українців подали заявки на отримання тисячі гривень зимової «єПідтримки».


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Вже за перші пів дня роботи «єПідтримки» мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І в тому числі майже 300 тисяч заявок — на виплату для дітей. Тобто масштаб програми й темп реалізації хороші, — наголосив він.

Зеленський зазначив, що отримані кошти можна витратити на оплату низки українських товарів і послуг:

  • комунальні послуги;
  • українські ліки;
  • квитки на залізницю;
  • книжки.

Ну і, звичайно, програма може стати також фактично програмою національного донату — якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону, — наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, «масштаб програми й темп реалізації хороші».

Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі — щоб на сто відсотків забезпечили все, що обіцяно людям. І також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими й протягом наступного року, — додав він.

Источник: Ракурс


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