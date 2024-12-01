Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n201749-uryad-predstavyt-inshi-programy-pidtrymky-ciieyi-zymy-y-protyagom-nastupnogo-roku-zelenskyy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, у своєму відеозверненні заявив, що вже понад мільйон українців подали заявки на отримання тисячі гривень зимової «єПідтримки».

.

Вже за перші пів дня роботи «єПідтримки» мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І в тому числі майже 300 тисяч заявок — на виплату для дітей. Тобто масштаб програми й темп реалізації хороші, — наголосив він.

Зеленський зазначив, що отримані кошти можна витратити на оплату низки українських товарів і послуг:

комунальні послуги;

українські ліки;

квитки на залізницю;

книжки.

Ну і, звичайно, програма може стати також фактично програмою національного донату — якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону, — наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, «масштаб програми й темп реалізації хороші».