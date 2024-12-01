Уряд представить інші програми підтримки цієї зими й протягом наступного року — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n201749-uryad-predstavyt-inshi-programy-pidtrymky-ciieyi-zymy-y-protyagom-nastupnogo-roku-zelenskyy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, у своєму відеозверненні заявив, що вже понад мільйон українців подали заявки на отримання тисячі гривень зимової «єПідтримки».
Вже за перші пів дня роботи «єПідтримки» мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І в тому числі майже 300 тисяч заявок — на виплату для дітей. Тобто масштаб програми й темп реалізації хороші, — наголосив він.
Зеленський зазначив, що отримані кошти можна витратити на оплату низки українських товарів і послуг:
- комунальні послуги;
- українські ліки;
- квитки на залізницю;
- книжки.
Ну і, звичайно, програма може стати також фактично програмою національного донату — якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону, — наголосив Зеленський.
За словами Зеленського, «масштаб програми й темп реалізації хороші».
Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі — щоб на сто відсотків забезпечили все, що обіцяно людям. І також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими й протягом наступного року, — додав він.