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Ракурс
Питание оккупированной ЗАЭС возобновлено, фото: «Укрэнерго»

Ремонтники ликвидировали повреждение линии, питающей оккупированную ЗАЭС — Укрэнерго

1 дек 2024, 20:57
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Ремонтні бригади ліквідували пошкодження високовольтної лінії, що забезпечує живлення окупованої Запорізької атомної електростанції.


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Про це сьогодні, 1 грудня, ввечері повідомила прес-служба «Укренерго».

У ніч на суботу, 30 листопада, через ворожий обстріл була пошкоджена повітряна лінія, яка живить ЗАЕС. Відновлювальні роботи почались одразу після отримання необхідних дозволів від військовослужбовців, — розповіли у компанії.

Таким чином, наразі окупована Запорізька АЕС заживлена як за основною, так і за резервною високовольтними лініями електропередачі.

Источник: Ракурс


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