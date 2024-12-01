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Питание оккупированной ЗАЭС возобновлено, фото: «Укрэнерго»
Ремонтники ликвидировали повреждение линии, питающей оккупированную ЗАЭС — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n201753-remontniki-likvidirovali-povrejdenie-linii-pitauschey-okkupirovannuu-zaes-ukrenergo.htmlРакурс
Ремонтні бригади ліквідували пошкодження високовольтної лінії, що забезпечує живлення окупованої Запорізької атомної електростанції.
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Про це сьогодні, 1 грудня, ввечері повідомила прес-служба «Укренерго».
У ніч на суботу, 30 листопада, через ворожий обстріл була пошкоджена повітряна лінія, яка живить ЗАЕС. Відновлювальні роботи почались одразу після отримання необхідних дозволів від військовослужбовців, — розповіли у компанії.
Таким чином, наразі окупована Запорізька АЕС заживлена як за основною, так і за резервною високовольтними лініями електропередачі.
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