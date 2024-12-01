Живлення окупованої ЗАЕС відновлено, фото: «Укренерго»

https://racurs.ua/ua/n201753-remontnyky-likviduvaly-poshkodjennya-liniyi-yaka-jyvyt-okupovanu-zaes-ukrenergo.html

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Ремонтні бригади ліквідували пошкодження високовольтної лінії, що забезпечує живлення окупованої Запорізької атомної електростанції.

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Про це сьогодні, 1 грудня, ввечері повідомила прес-служба «Укренерго».

У ніч на суботу, 30 листопада, через ворожий обстріл була пошкоджена повітряна лінія, яка живить ЗАЕС. Відновлювальні роботи почались одразу після отримання необхідних дозволів від військовослужбовців, — розповіли у компанії.

Таким чином, наразі окупована Запорізька АЕС заживлена як за основною, так і за резервною високовольтними лініями електропередачі.