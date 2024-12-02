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США передали пакет помощи на 725 млн долл. с ракетами HIMARS, Javelin, TOW и Stinger
США передали пакет помощи на 725 млн долл. с ракетами HIMARS, Javelin, TOW и Stingerhttps://racurs.ua/n201787-ssha-peredali-paket-pomoschi-na-725-mln-doll-s-raketami-himars-javelin-tow-i-stinger.htmlРакурс
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Міністерство оборони США оголосило повний список пакету допомоги наданий Україні.
До пакету Пентагону увійшли цього разу такі види озброєння:
- Боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- Ракети Stinger;
- Боєприпаси протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- Артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- Безпілотні авіаційні системи (UAS);
- Нестійкі наземні міни;
- Ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
- Протитанкові системи Javelin і AT-4;
- Стрілецька зброя та боєприпаси;
- Підривне обладнання та боєприпаси.
Коім того США надають обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури; а також запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортні засоби.
Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України і пов’язані з нею коаліції сил і засобів для задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії, — йдеться у повідомленні американського війського відомства.
«Ракурс» писав, що адміністрація президента США Джо Байдена звернетьсядо Конгресу із запитом на додаткове фінансування для підтримки України обсягом у 24 млрд дол.
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