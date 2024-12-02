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США передали пакет помощи на 725 млн долл. с ракетами HIMARS, Javelin, TOW и Stinger

США передали пакет помощи на 725 млн долл. с ракетами HIMARS, Javelin, TOW и Stinger

2 дек 2024, 23:31
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Міністерство оборони США оголосило повний список пакету допомоги наданий Україні.

До пакету Пентагону увійшли цього разу такі види озброєння:

  • Боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • Ракети Stinger;
  • Боєприпаси протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • Артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • Безпілотні авіаційні системи (UAS);
  • Нестійкі наземні міни;
  • Ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
  • Протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • Стрілецька зброя та боєприпаси;
  • Підривне обладнання та боєприпаси.

Коім того США надають обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури; а також запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортні засоби.

Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України і пов’язані з нею коаліції сил і засобів для задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії, — йдеться у повідомленні американського війського відомства.

«Ракурс» писав, що адміністрація президента США Джо Байдена звернетьсядо Конгресу із запитом на додаткове фінансування для підтримки України обсягом у 24 млрд дол.

Источник: Ракурс


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