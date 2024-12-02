США передали пакет допомоги на 725 млн дол. з ракетами HIMARS, Javelin, TOW і Stinger

https://racurs.ua/ua/n201787-ssha-peredaly-paket-dopomogy-na-725-mln-dol-z-raketamy-himars-javelin-tow-i-stinger.html

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Міністерство оборони США оголосило повний список пакету допомоги наданий Україні.

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До пакету Пентагону увійшли цього разу такі види озброєння:

Боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);

Ракети Stinger;

Боєприпаси протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

Артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

Безпілотні авіаційні системи (UAS);

Нестійкі наземні міни;

Ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

Протитанкові системи Javelin і AT-4;

Стрілецька зброя та боєприпаси;

Підривне обладнання та боєприпаси.

Коім того США надають обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури; а також запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортні засоби.