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Ракурс
Правительство переименовало Минреинтеграции в Министерство нацединства Украины

Правительство переименовало Минреинтеграции в Министерство нацединства Украины

3 дек 2024, 16:33
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Уряд перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.


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Про це 3 грудня повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, створення Міністерства національної єдності допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції.

Також відомство сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну.

Очолить міністерство Олексій Чернишов, якого раніше призначила на цю посаду Верховна Рада.

Новий віцепрем'єр-міністр уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні KPI, — написав Шмигаль у своїх соцмережах.

Источник: Ракурс


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