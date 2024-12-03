Правительство переименовало Минреинтеграции в Министерство нацединства Украины

https://racurs.ua/n201808-pravitelstvo-pereimenovalo-minreintegracii-v-ministerstvo-nacedinstva-ukrainy.html

Ракурс

Уряд перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

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Про це 3 грудня повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, створення Міністерства національної єдності допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції.

Також відомство сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну.

Очолить міністерство Олексій Чернишов, якого раніше призначила на цю посаду Верховна Рада.