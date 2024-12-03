Тернополянка Алина Ременец сыграла на пианино посреди развалин квартиры, где от удара "шахеда" погиб ее отец

Тернополянка Алина Ременец сыграла на пианино посреди развалин квартиры, где от удара «шахеда» погиб ее отец (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n201809-ternopolyanka-alina-remenec-sygrala-na-pianino-posredi-razvalin-kvartiry-gde-ot-udara-shaheda.html

3 дек 2024, 16:40 999

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