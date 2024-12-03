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Тернополянка Аліна Ременець зіграла на піаніно посеред руїн квартири, де від удару "шахеда" загинув її батько
Тернополянка Аліна Ременець зіграла на піаніно посеред руїн квартири, де від удару «шахеда» загинув її батько (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201809-ternopolyanka-alina-remenec-zigrala-na-pianino-posered-ruyin-kvartyry-de-vid-udaru-shaheda.htmlРакурс
Аліна Ременець з Тернополя виконала українську народну пісню «Летіла зозуля» посеред руїн своєї квартири.
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2 грудня російський шахед влучив у багатоповерхівку. Внаслідок удару загинув батько дівчини Віталій Ременець.
Війна забрала у неї найріднішу людину, але не зламала дух. У її очах — біль втрати. Ця маленька героїня — символ незламності українського народу. Попри страшні випробування, життя продовжується. І звуки піаніно серед руїн — як гімн перемозі людяності над жорстокістю, — йдеться у дописі.
Аліна виконала пісню на обгорілому піаніно, яке вціліло після російської атаки.
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