Тернополянка Аліна Ременець зіграла на піаніно посеред руїн квартири, де від удару "шахеда" загинув її батько

Аліна Ременець з Тернополя виконала українську народну пісню «Летіла зозуля» посеред руїн своєї квартири.

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2 грудня російський шахед влучив у багатоповерхівку. Внаслідок удару загинув батько дівчини Віталій Ременець.

Війна забрала у неї найріднішу людину, але не зламала дух. У її очах — біль втрати. Ця маленька героїня — символ незламності українського народу. Попри страшні випробування, життя продовжується. І звуки піаніно серед руїн — як гімн перемозі людяності над жорстокістю, — йдеться у дописі.