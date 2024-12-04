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Российские захватчики потеряли за сутки 1670 человек, фото: Генштаб ВСУ

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 670 человек (ИНФОГРАФИКА)

4 дек 2024, 09:29
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 747 тис. 370 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 670 осіб. Про це сьогодні, 4 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 493 танки;
  • 19 тис. 450 бойових броньованих машин;
  • 21 тис. 2 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 253 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 20 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 369 гелікоптерів;
  • 19 тис. 946 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 855 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 30 тис. 746 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 628 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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