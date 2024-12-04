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Російські загарбники втратили за добу 1670 осіб, фото: Генштаб ЗСУ
Російська армія за добу втратила 1 тис. 670 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n201823-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-670-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 747 тис. 370 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 670 осіб. Про це сьогодні, 4 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 493 танки;
- 19 тис. 450 бойових броньованих машин;
- 21 тис. 2 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 253 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 20 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 369 гелікоптерів;
- 19 тис. 946 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 855 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 30 тис. 746 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 628 одиниць спеціальної техніки.
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