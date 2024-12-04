Російські загарбники втратили за добу 1670 осіб, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n201823-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-670-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 747 тис. 370 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 670 осіб. Про це сьогодні, 4 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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