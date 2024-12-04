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Украина расширила изготовление «Нептунов». Фото: МОУ
Ракетная программа — МОУ рассказало о производстве «Паляниц» и «Нептунов»https://racurs.ua/n201845-raketnaya-programma-mou-rasskazalo-o-proizvodstve-palyanic-i-neptunov.htmlРакурс
Українська ракетна програма набирає обертів — вітчизняного озброєння стає більше.
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Зокрема, Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу «Нептун», які тепер мають розширені можливості. Також є просування виробництві дронів-ракет «Паляниця». Про це Міністерство оборони України 4 грудня повідомило у соцмережі Х.
Україна збільшила серійне виробництво крилатих ракет Р-360 для комплексу «Нептун». Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більших відстанях, — наголосили у відомстві.
Також в МОУ відзначили, що ракетний безпілотник «Паляниця» вийшов у серійне виробництво.
Нагадаємо, 24 серпня у Воронезькій області росії був уражений склад з боєприпасами. Після влучання боєприпаси так сильно детонували, що місцева диктатура оголошувала режим надзвичайної ситуації та евакуювала сотні осіб з найближчих населених пунктів.
Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив про перше успішне застосування новою розробки вітчизняного оборонно-промислового комплексу — ракети-дрона «Паляниця».
А в листопаді Зеленський заявляв про наявність в України далекобійних можливостей, а саме довгого «Нептуна».
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