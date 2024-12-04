Украина расширила изготовление «Нептунов». Фото: МОУ

https://racurs.ua/n201845-raketnaya-programma-mou-rasskazalo-o-proizvodstve-palyanic-i-neptunov.html

Ракурс

Українська ракетна програма набирає обертів — вітчизняного озброєння стає більше.

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Зокрема, Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу «Нептун», які тепер мають розширені можливості. Також є просування виробництві дронів-ракет «Паляниця». Про це Міністерство оборони України 4 грудня повідомило у соцмережі Х.

Україна збільшила серійне виробництво крилатих ракет Р-360 для комплексу «Нептун». Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більших відстанях, — наголосили у відомстві.

Також в МОУ відзначили, що ракетний безпілотник «Паляниця» вийшов у серійне виробництво.

Нагадаємо, 24 серпня у Воронезькій області росії був уражений склад з боєприпасами. Після влучання боєприпаси так сильно детонували, що місцева диктатура оголошувала режим надзвичайної ситуації та евакуювала сотні осіб з найближчих населених пунктів.

Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив про перше успішне застосування новою розробки вітчизняного оборонно-промислового комплексу — ракети-дрона «Паляниця».

А в листопаді Зеленський заявляв про наявність в України далекобійних можливостей, а саме довгого «Нептуна».