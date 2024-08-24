Україна 24 серпня вперше успішно застосувала ракету-дрон «Паляниця». Фото:

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Україна вперше застосувала нову ракету-дрон «Паляниця».

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Новою розробкою вітчизняного оборонно-промислового комплексу вдарили по росіянах у суботу, 24 серпня. Ворог був успішно уражений. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час заходу до Дня незалежності в Києві.

Саме сьогодні відбулося перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї — української ракети-дрона «Паляниці». Це новий наш метод відплати агресору, — зазначив він.

Глава держави не уточнив, де саме застосували «Паляницю».

Тим часом у центрі Києва відбуваються заходи до Дня Незалежності України. Там присутні й зарубіжні гості, зокрема, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.

Нагадаємо, вночі 24 серпня був уражений склад з боєприпасами у Воронезькій області росії. Після цього місцева диктатура оголила режим надзвичайної ситуації та евакуювала сотні осіб з найближчих населених пунктів, бо боєприпаси сильно детонували.

Українські моніторингові Telegram-канали припускали, що обуло завдано удару українською ракетою «Нептун».