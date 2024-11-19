Зеленський прокоментував удар по Брянській області. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n201363-zelenskyy-prokomentuvav-udar-po-bryanskiy-oblasti-rf.html

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Президент Володимир Зеленський прокоментував удар ЗСУ по Брянській області росії.

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Глава держави не став прямо відповідати на запитання, чи атака на ворожий військовий об'єкт була здійснена американською ракетою ATACAMS. Однак запевнив, що Україна має далекобійні можливості, і вона буде їх використовувати. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредріксен.

Без зайвих деталей. В України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва, у нас тепер є довгий «Нептун», і не один. Тепер у нас є ATACMS. Ми все це будемо використовувати, — зазначив він.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що 19 листопада Сили оборони атакували склад боєприпасів у Карачеві Брянської області росії. Було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію в районі цілі.

Деякі українські ЗМІ заявили, що цієї ночі вперше вдарили по території рф балістичними ракетами ATACMS.

Міністерство оборони рф заявило, що протиповітряна оборона нібито збила п’ять ракет ATACMS й одну пошкодила. А в МЗС країни-агресора зазначили, що застосування західної зброї по російській території «це — сигнал, що Захід хоче ескалації».