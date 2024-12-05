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Россияне перевели экономику на «военные рельсы», фото: «Голос Ислама»
россия полностью перешла на военную экономику — Минобороны Германииhttps://racurs.ua/n201885-rossiya-polnostu-pereshla-na-voennuu-ekonomiku-minoborony-germanii.htmlРакурс
росія повністю перейшла на військову економіку і надає армії від 1 до 1,5 тис. танків щороку.
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Про це у Бундестазі заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Tagesschau.
Це приблизно вдвічі більше, ніж п’ять найбільших європейських країн разом узятих, — зазначив він.
Пісторіус наголосив на зростаючій військовій загрозі з боку рф.
Для нас очевидно одне: росія є найбільшою загрозою нашій безпеці, і вона залишиться такою в осяжному майбутньому, — зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор володимир путін затвердив бюджет рф на 2025 рік, у якому військові витрати зростають до рекордного рівня.
Джерело: Tagesschau
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