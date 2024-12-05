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Росіяни перевели економіку на «військові рейки», фото: «Голос Ислама»

росія повністю перейшла на військову економіку — Міноборони Німеччини

5 гру 2024, 23:09
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росія повністю перейшла на військову економіку і надає армії від 1 до 1,5 тис. танків щороку.


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Про це у Бундестазі заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Tagesschau.

Це приблизно вдвічі більше, ніж п’ять найбільших європейських країн разом узятих, — зазначив він.

Пісторіус наголосив на зростаючій військовій загрозі з боку рф.

Для нас очевидно одне: росія є найбільшою загрозою нашій безпеці, і вона залишиться такою в осяжному майбутньому, — зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор володимир путін затвердив бюджет рф на 2025 рік, у якому військові витрати зростають до рекордного рівня.

Джерело: Tagesschau


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