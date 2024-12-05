Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни перевели економіку на «військові рейки», фото: «Голос Ислама»
росія повністю перейшла на військову економіку — Міноборони Німеччиниhttps://racurs.ua/ua/n201885-rosiya-povnistu-pereyshla-na-viyskovu-ekonomiku-minoborony-nimechchyny.htmlРакурс
росія повністю перейшла на військову економіку і надає армії від 1 до 1,5 тис. танків щороку.
.
Про це у Бундестазі заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Tagesschau.
Це приблизно вдвічі більше, ніж п’ять найбільших європейських країн разом узятих, — зазначив він.
Пісторіус наголосив на зростаючій військовій загрозі з боку рф.
Для нас очевидно одне: росія є найбільшою загрозою нашій безпеці, і вона залишиться такою в осяжному майбутньому, — зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор володимир путін затвердив бюджет рф на 2025 рік, у якому військові витрати зростають до рекордного рівня.
Джерело: Tagesschau