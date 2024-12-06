Российские захватчики в ночь на 6 декабря атаковали Украину «шахедами», инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n201886-32-vrajeskih-bespilotnika-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-6-dekabrya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 грудня (із 20.00 5 грудня) атакували Україну загалом 53 ударними безпілотниками типу «Шахед» та безпілотниками інших типів, запущеними з району міста Орла (рф).

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що станом на 07.00: