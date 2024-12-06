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Російські загарбники в ніч на 6 грудня атакували Україну «шахедами», інфографіка: Повітряні сили
32 ворожі безпілотники збили сили ППО України в ніч на 6 грудня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n201886-32-voroji-bezpilotnyky-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-6-grudnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 грудня (із 20.00 5 грудня) атакували Україну загалом 53 ударними безпілотниками типу «Шахед» та безпілотниками інших типів, запущеними з району міста Орла (рф).
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що станом на 07.00:
- підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 32 ворожі БПЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях;
- 16 безпілотників локаційно втрачено;
- два безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку білорусі.