Омбудсмен анонсировал "положительные новости" о возвращении украинских военнопленных

https://racurs.ua/n201938-ombudsmen-anonsiroval-polojitelnye-novosti-o-vozvraschenii-ukrainskih-voennoplennyh.html

Ракурс

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що до Нового року можуть бути позитивні новини щодо повернення українських військовополонених.

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Про це він сказав 7 грудня в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Водночас Лубінець наголосив, що цю інформацію не слід сприймати як анонс обміну, адже росія може вкотре зірвати домовленості.