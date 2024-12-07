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Омбудсмен анонсировал "положительные новости" о возвращении украинских военнопленных
Омбудсмен анонсировал «положительные новости» о возвращении украинских военнопленныхhttps://racurs.ua/n201938-ombudsmen-anonsiroval-polojitelnye-novosti-o-vozvraschenii-ukrainskih-voennoplennyh.htmlРакурс
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що до Нового року можуть бути позитивні новини щодо повернення українських військовополонених.
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Про це він сказав 7 грудня в ефірі телемарафону «Єдині новини».
Водночас Лубінець наголосив, що цю інформацію не слід сприймати як анонс обміну, адже росія може вкотре зірвати домовленості.
Щодо питання повернення військовополонених основний посередник — це Об'єднані Арабські Емірати. Є комунікація, я дуже сподіваюсь, що до Нового року у нас будуть позитивні новини.
Але ніколи не можеш бути впевненим на 100%, коли ти очікуєш домовленості від російської федерації. Можна домовитися, а завтра без жодних попереджень ця домовленість буде скасована, — сказав омбудсмен.
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