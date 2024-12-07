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Ракурс
Омбудсмен анонсировал "положительные новости" о возвращении украинских военнопленных

Омбудсмен анонсировал «положительные новости» о возвращении украинских военнопленных

7 дек 2024, 14:10
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що до Нового року можуть бути позитивні новини щодо повернення українських військовополонених.


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Про це він сказав 7 грудня в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Водночас Лубінець наголосив, що цю інформацію не слід сприймати як анонс обміну, адже росія може вкотре зірвати домовленості.

Щодо питання повернення військовополонених основний посередник — це Об'єднані Арабські Емірати. Є комунікація, я дуже сподіваюсь, що до Нового року у нас будуть позитивні новини.

Але ніколи не можеш бути впевненим на 100%, коли ти очікуєш домовленості від російської федерації. Можна домовитися, а завтра без жодних попереджень ця домовленість буде скасована, — сказав омбудсмен.

Источник: Ракурс


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