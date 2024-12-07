Омбудсмен анонсував "позитивні новини" про повернення українських військовополонених

https://racurs.ua/ua/n201938-ombudsmen-anonsuvav-pozytyvni-novyny-pro-povernennya-ukrayinskyh-viyskovopolonenyh.html

Ракурс

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що до Нового року можуть бути позитивні новини щодо повернення українських військовополонених.

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Про це він сказав 7 грудня в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Водночас Лубінець наголосив, що цю інформацію не слід сприймати як анонс обміну, адже росія може вкотре зірвати домовленості.