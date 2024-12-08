Российские БПЛА продолжают охотиться на мирных жителей Херсонщины — есть погибший и раненые

Российские захватчики из беспилотников охотятся на мирных жителей Херсона, фото: rg.ru

https://racurs.ua/n201971-rossiyskie-bpla-prodoljaut-ohotitsya-na-mirnyh-jiteley-hersonschiny-est-pogibshiy-i-ranenye.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують полювати на мирних жителів Херсонщини з безпілотників.

.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Зокрема, сьогодні, грудня, окупанти атакували селище Кіндійка Антонівської селищної ради. В результаті:

внаслідок скидання вибухівки з дрона близько 10.00 42-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Його шпиталізували до лікарні, де надають необхідну допомогу;

постраждав 59-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням стегна. Нині медики надають потерпілому всю необхідну допомогу;

у 40-річної жінки мінно-вибухова травма, контузія та поранення щоки. Потерпілу доправили до лікарні для надання меддопомоги.

вибухову травму та контузію отримала 79-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу та призначили амбулаторне лікування.

внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 73-річний чоловік.

Також сьогодні, орієнтовно о 14.30 у Дніпровському районі Херсона під удар ворожого дрона потрапив 62-річний херсонець. Наразі він під наглядом медиків. У нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.