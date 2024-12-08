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Ракурс
Російські загарбники з безпілотників полюють на мирних жителів Херсонщини, фото: rg.ru

Російські БПЛА продовжують полювати на мирних жителів Херсонщини — є загиблий та поранені

8 гру 2024, 16:02
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Російські загарбники продовжують полювати на мирних жителів Херсонщини з безпілотників.


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Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Зокрема, сьогодні, грудня, окупанти атакували селище Кіндійка Антонівської селищної ради. В результаті:

  • внаслідок скидання вибухівки з дрона близько 10.00 42-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Його шпиталізували до лікарні, де надають необхідну допомогу;
  • постраждав 59-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням стегна. Нині медики надають потерпілому всю необхідну допомогу;
  • у 40-річної жінки мінно-вибухова травма, контузія та поранення щоки. Потерпілу доправили до лікарні для надання меддопомоги.
  • вибухову травму та контузію отримала 79-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу та призначили амбулаторне лікування.
  • внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 73-річний чоловік.

Також сьогодні, орієнтовно о 14.30 у Дніпровському районі Херсона під удар ворожого дрона потрапив 62-річний херсонець. Наразі він під наглядом медиків. У нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Джерело: Ракурс


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