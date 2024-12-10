Украинцы подали уже более 6 млн заявлений на получение тысячи гривен — Шмыгальhttps://racurs.ua/n202025-ukraincy-podali-uje-bolee-6-mln-zayavleniy-na-poluchenie-tysyachi-griven-shmigal.htmlРакурс
Українці через «Дію» вже подали понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень за програмою «Зимова єПідтримка».
Про це сьогодні, 10 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ, — розповів прем'єр. — З минулого тижня допомогу отримують і клієнти Укрпошти, які можуть витратити кошти, зокрема, на товари й послуги, які надає національний поштовий оператор.
Шмигаль додав, що відсьогодні до програми долучаються банки-партнери:
Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються «Дією», а також на опікунів неповнолітніх дітей. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.