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Ракурс
Денис Шмигаль, фото: социальные сети

Украинцы подали уже более 6 млн заявлений на получение тысячи гривен — Шмыгаль

10 дек 2024, 13:01
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Українці через «Дію» вже подали понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень за програмою «Зимова єПідтримка».


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Про це сьогодні, 10 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ, — розповів прем'єр. — З минулого тижня допомогу отримують і клієнти Укрпошти, які можуть витратити кошти, зокрема, на товари й послуги, які надає національний поштовий оператор.

Шмигаль додав, що відсьогодні до програми долучаються банки-партнери:

Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються «Дією», а також на опікунів неповнолітніх дітей. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.

Источник: Ракурс


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