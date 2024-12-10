Денис Шмигаль, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n202025-ukrayinci-podaly-vje-ponad-6-lyn-zayav-na-otrymannya-tysyachi-gryven-shmygal.html

Ракурс

Українці через «Дію» вже подали понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень за програмою «Зимова єПідтримка».

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Про це сьогодні, 10 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ, — розповів прем'єр. — З минулого тижня допомогу отримують і клієнти Укрпошти, які можуть витратити кошти, зокрема, на товари й послуги, які надає національний поштовий оператор.

Шмигаль додав, що відсьогодні до програми долучаються банки-партнери: