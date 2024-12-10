Тактику двойного удара применили рашисты при обстреле Златополя — ОВАhttps://racurs.ua/n202029-taktiku-dvoynogo-udara-primenili-rashisty-pri-obstrele-zlatopolya-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 10 грудня, застосували тактику подвійного удару в ході здійсненого ними ракетного обстрілу міста Златополя на Харківщині.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За нашою інформацією, це було три удари. Це була балістика. Точний тип ракет правоохоронці та військові ще з’ясовують, — розповів Синєгубов.
Ворог при цьому застосував тактику повідного удару — тобто, спочатку був один удар, після того, через деякий час, коли вже наші служби прибули на місце для ліквідації наслідків — відбулося ще два ракетні удари, — додав він. — Тобто ворог на меті має максимальне враження наших цивільних служб.
Синєгубов зазначив, що удар було завдано практично по центру населеного пункту, де розміщені банки, адмінбудівлі та житлові будинки.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок атаки постраждали 11 цивільних людей.
В адміністративній будівлі сталися значні руйнування. Вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу на площі 20 м кв. Пошкоджень зазнали ще 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди та 2 автівки, — розповіли у відомстві.