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Последствия российского ракетного удара по Златополю, фото: ГСЧС.

Тактику двойного удара применили рашисты при обстреле Златополя — ОВА

10 дек 2024, 14:59
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Російські загарбники сьогодні, 10 грудня, застосували тактику подвійного удару в ході здійсненого ними ракетного обстрілу міста Златополя на Харківщині.


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Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За нашою інформацією, це було три удари. Це була балістика. Точний тип ракет правоохоронці та військові ще з’ясовують, — розповів Синєгубов.

Ворог при цьому застосував тактику повідного удару — тобто, спочатку був один удар, після того, через деякий час, коли вже наші служби прибули на місце для ліквідації наслідків — відбулося ще два ракетні удари, — додав він. — Тобто ворог на меті має максимальне враження наших цивільних служб.

Синєгубов зазначив, що удар було завдано практично по центру населеного пункту, де розміщені банки, адмінбудівлі та житлові будинки.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок атаки постраждали 11 цивільних людей.

В адміністративній будівлі сталися значні руйнування. Вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу на площі 20 м кв. Пошкоджень зазнали ще 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди та 2 автівки, — розповіли у відомстві.

Источник: Ракурс


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