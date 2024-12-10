Наслідки російського ракетного удару по Златополю, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202029-taktyku-podviynogo-udaru-zastosuvaly-rashysty-pid-chas-obstrilu-zlatopolya-ova.html

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Російські загарбники сьогодні, 10 грудня, застосували тактику подвійного удару в ході здійсненого ними ракетного обстрілу міста Златополя на Харківщині.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За нашою інформацією, це було три удари. Це була балістика. Точний тип ракет правоохоронці та військові ще з’ясовують, — розповів Синєгубов.

Ворог при цьому застосував тактику повідного удару — тобто, спочатку був один удар, після того, через деякий час, коли вже наші служби прибули на місце для ліквідації наслідків — відбулося ще два ракетні удари, — додав він. — Тобто ворог на меті має максимальне враження наших цивільних служб.

Синєгубов зазначив, що удар було завдано практично по центру населеного пункту, де розміщені банки, адмінбудівлі та житлові будинки.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок атаки постраждали 11 цивільних людей.