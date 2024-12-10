В Покровске приостановят газоснабжение

В Покровске планируют приостановить газоснабжение

https://racurs.ua/n202030-v-pokrovske-priostanovyat-gazosnabjenie.html

Ракурс

У Покровську на Донеччині у звʼязку із «загостренням ситуації, повʼязаної з повномасштабним вторгненням російської федерації» з 12 грудня призупиняють газопостачання.

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Про це повідомила прес-служба ПрАТ «Донецькоблгаз».

Впродовж останніх місяців фахівці АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», незважаючи на обстріли, робили все можливе, щоб жителі Покровська отримували природний газ та могли користуватися його благами, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що нині через значні пошкодження газопроводів та постійні ворожі атаки ліквідація наслідків бойових дій на системі газорозподілу та відновлення газопостачання абонентам — неможливі.

За можливості просимо абонентів м. Покровськ перекрити газові крани на газових приладах та на газопроводі до приладів. Абонентів приватного сектору міста просимо перекрити запірний пристрій на газопроводі-вводі до будинку, — додали у компанії.

Нагадаємо, російським загарбникам залишилося близько 5 км до Покровська.