В Запорожье врачи реанимировали одного из пострадавших, которого сочли погибшим

https://racurs.ua/n202039-v-zaporoje-vrachi-reanimirovali-odnogo-iz-postradavshih-kotorogo-sochli-pogibshim.html

Ракурс

У Запоріжжі лікарі реанімували одного з постраждалих, якого під час пошукової операції визнали загиблим, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

.

Наразі відомо про двох загиблих через російський удар по медзакладу. До лікарні доставлено 16 поранених.

Росіяни вдарили «Іскандером» по Запоріжжю приблизно о 15.00. Цілили у медичну клініку та офісну будівлю в центру міста.

Під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, станом на 17.00 перебували щонайменше вісім людей.