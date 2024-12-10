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У Запоріжжі лікарі реанімували одного з постраждалих, якого визнали загиблим під час пошукової операції
У Запоріжжі лікарі реанімували одного з постраждалих, якого визнали загиблимhttps://racurs.ua/ua/n202039-u-zaporijji-likari-reanimuvaly-odnogo-z-postrajdalyh-yakogo-vyznaly-zagyblym.htmlРакурс
У Запоріжжі лікарі реанімували одного з постраждалих, якого під час пошукової операції визнали загиблим, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.
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Наразі відомо про двох загиблих через російський удар по медзакладу. До лікарні доставлено 16 поранених.
Росіяни вдарили «Іскандером» по Запоріжжю приблизно о 15.00. Цілили у медичну клініку та офісну будівлю в центру міста.
Під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, станом на 17.00 перебували щонайменше вісім людей.