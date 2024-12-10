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Ракурс
У Запоріжжі лікарі реанімували одного з постраждалих, якого визнали загиблим під час пошукової операції

У Запоріжжі лікарі реанімували одного з постраждалих, якого визнали загиблим

10 гру 2024, 19:07
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У Запоріжжі лікарі реанімували одного з постраждалих, якого під час пошукової операції визнали загиблим, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.


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Наразі відомо про двох загиблих через російський удар по медзакладу. До лікарні доставлено 16 поранених.

Росіяни вдарили «Іскандером» по Запоріжжю приблизно о 15.00. Цілили у медичну клініку та офісну будівлю в центру міста.

Під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, станом на 17.00 перебували щонайменше вісім людей.

Джерело: Ракурс


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