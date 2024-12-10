Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під завалами у Запоріжжю знаходиться щонайменше вісім людей

Під завалами у Запоріжжі перебуває щонайменше вісім людей (ВІДЕО)

10 гру 2024, 17:55
999

Під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, знаходиться щонайменше вісім людей.


.

Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Разом з ними три бригади медиків.

У Запоріжжі триває рятувальна операція після жорстокого ракетного удару росії. На даний час відомо про трьох загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Щонайменше 14 людей поранені. Всім надається необхідна допомога, — написав у своєму Фейсбук президент Володимир Зеленський.

Він також опублікував відео з місця трагедії, спричиненої російським обстрілом.

Зруйновано офісну будівлю, пошкоджено медичний центр, звичайну міську забудову. Під завалами можуть бути люди. Робиться максимум для порятунку, всі служби, — додав глава держави.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів