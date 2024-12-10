Під завалами у Запоріжжю знаходиться щонайменше вісім людей

https://racurs.ua/ua/n202036-pid-zavalamy-u-zaporijju-znahodytsya-schonaymenshe-visim-ludey-video.html

Ракурс

Під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, знаходиться щонайменше вісім людей.

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Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Разом з ними три бригади медиків.

У Запоріжжі триває рятувальна операція після жорстокого ракетного удару росії. На даний час відомо про трьох загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Щонайменше 14 людей поранені. Всім надається необхідна допомога, — написав у своєму Фейсбук президент Володимир Зеленський.

Він також опублікував відео з місця трагедії, спричиненої російським обстрілом.