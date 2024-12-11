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Ракурс
В Запорожье из-под завалов деблокировали тело еще одной жертвы российского обстрела

В Запорожье из-под завалов деблокировали тело еще одной жертвы российского обстрела

11 дек 2024, 12:20
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У Запоріжжі уранці 11 грудня з-під завалів деблокували тіло ще однієї загиблої людини.


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Наразі внаслідок російського ракетного удару по приватному медзакладу міста загинули вісім людей.

Постраждали 22 людини, серед яких дитина. На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Ймовірно під завалами ще перебувають люди.

У ніч на 11 грудня з-під завалів у центрі Запоріжжя врятували двох жінок, які самі зателефонували в ДСНС. Вони перебували під завалами понад сім годин.

Источник: Ракурс


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