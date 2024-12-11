В Запорожье из-под завалов деблокировали тело еще одной жертвы российского обстрела

https://racurs.ua/n202060-v-zaporoje-iz-pod-zavalov-deblokirovali-telo-esche-odnoy-jertvy-rossiyskogo-obstrela.html

Ракурс

У Запоріжжі уранці 11 грудня з-під завалів деблокували тіло ще однієї загиблої людини.

.

Наразі внаслідок російського ракетного удару по приватному медзакладу міста загинули вісім людей.

Постраждали 22 людини, серед яких дитина. На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Ймовірно під завалами ще перебувають люди.

У ніч на 11 грудня з-під завалів у центрі Запоріжжя врятували двох жінок, які самі зателефонували в ДСНС. Вони перебували під завалами понад сім годин.