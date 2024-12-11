Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Запоріжжі з-під завалів деблокували тіло ще однієї жертви російського обстрілу

У Запоріжжі з-під завалів деблокували тіло ще однієї жертви російського обстрілу

11 гру 2024, 12:20
999

У Запоріжжі уранці 11 грудня з-під завалів деблокували тіло ще однієї загиблої людини.


.

Наразі внаслідок російського ракетного удару по приватному медзакладу міста загинули вісім людей.

Постраждали 22 людини, серед яких дитина. На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Ймовірно під завалами ще перебувають люди.

У ніч на 11 грудня з-під завалів у центрі Запоріжжя врятували двох жінок, які самі зателефонували в ДСНС. Вони перебували під завалами понад сім годин.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів