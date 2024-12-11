У Запоріжжі з-під завалів деблокували тіло ще однієї жертви російського обстрілу

https://racurs.ua/ua/n202060-u-zaporijji-z-pid-zavaliv-deblokuvaly-tilo-sche-odniieyi-jertvy-rosiyskogo-obstrilu.html

Ракурс

У Запоріжжі уранці 11 грудня з-під завалів деблокували тіло ще однієї загиблої людини.

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Наразі внаслідок російського ракетного удару по приватному медзакладу міста загинули вісім людей.

Постраждали 22 людини, серед яких дитина. На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Ймовірно під завалами ще перебувають люди.

У ніч на 11 грудня з-під завалів у центрі Запоріжжя врятували двох жінок, які самі зателефонували в ДСНС. Вони перебували під завалами понад сім годин.