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У Запоріжжі врятували двох жінок, які перебували під завалами будинків понад сім годин

У Запоріжжі врятували двох жінок, які перебували під завалами будинків понад сім годин (ФОТО)

11 гру 2024, 08:10
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У ніч на 11 грудня з-під завалів у центрі Запоріжжя врятували двох жінок, які самі зателефонували в ДСНС. Вони перебували під завалами понад сім годин.


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Під час розмови рятувальники змогли визначити точне місце, де перебували постраждалі. Жінки чекали на допомогу під завалами понад сім годин. Зараз вони у лікарні.

Крім того з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих. Загалом внаслідок удару балістикою росіян загинули станом на ранок 11 грудня шестеро людей. Також зросла кількість постраждалих — тепер їх 22. Пошуки ще чотирьох людей, які перебувають під завалами, тривають.

Внаслідок удару зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі. Серед постраждалих двоє лікарів.

Джерело: Ракурс


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