Украинцы нашли способ обналичить тысячу «Зимової єПідтримки»

https://racurs.ua/n202063-ukraincy-nashli-sposob-obnalichit-tysyachu-zimovoyi-iepidtrimki.html

Ракурс

Українці знайшли спосіб перевести у готівку тисячу «Зимової єПідтримки».

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Про нього розповів СЕО Easy Pay Олексій Авраменко на своїй сторінці у Фейсбук.

ВІн повідомив, що його компанії довелося заблокувати функцію повернення грошей в застосунках двох мобільних операторів — Vodafone та Life.

Оскільки є «особливо розумні» українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн «Зимової єПідтримки» сервіс не буде працювати для всіх, через не цільове використання державної допомоги, — написав Авраменко.

Ці люди зробили такі три кроки:

отримали гроші на картку «Націоналний кешбек»:

поповнили мобільний номер:

зняли гроші з телефону готівкою.

Нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграмі саркастично оцінив механізм «Зимової єПідтримки»: