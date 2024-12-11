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Українці знайшли спосіб перевести у готівку тисячу "Зимової єПідтримки"
Українці знайшли спосіб перевести у готівку тисячу «Зимової єПідтримки»https://racurs.ua/ua/n202063-ukrayinci-znayshly-sposib-perevesty-u-gotivku-tysyachu-zymovoyi-iepidtrymky.htmlРакурс
Українці знайшли спосіб перевести у готівку тисячу «Зимової єПідтримки».
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Про нього розповів СЕО Easy Pay Олексій Авраменко на своїй сторінці у Фейсбук.
ВІн повідомив, що його компанії довелося заблокувати функцію повернення грошей в застосунках двох мобільних операторів — Vodafone та Life.
Оскільки є «особливо розумні» українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн «Зимової єПідтримки» сервіс не буде працювати для всіх, через не цільове використання державної допомоги, — написав Авраменко.
Ці люди зробили такі три кроки:
- отримали гроші на картку «Націоналний кешбек»:
- поповнили мобільний номер:
- зняли гроші з телефону готівкою.
Нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграмі саркастично оцінив механізм «Зимової єПідтримки»:
Дякую, шановні представники влади, особливо Мінекономіки, за те що дозволили так класно використати державні гроші. Воно особливо «круто» поєднується з заявою що грошей воювати без допомоги США нам вистачить лише на півроку.