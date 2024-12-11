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Ракурс
Українці знайшли спосіб перевести у готівку тисячу "Зимової єПідтримки"

Українці знайшли спосіб перевести у готівку тисячу «Зимової єПідтримки»

11 гру 2024, 13:59
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Українці знайшли спосіб перевести у готівку тисячу «Зимової єПідтримки».


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Про нього розповів СЕО Easy Pay Олексій Авраменко на своїй сторінці у Фейсбук.

ВІн повідомив, що його компанії довелося заблокувати функцію повернення грошей в застосунках двох мобільних операторів — Vodafone та Life.

Оскільки є «особливо розумні» українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн «Зимової єПідтримки» сервіс не буде працювати для всіх, через не цільове використання державної допомоги, — написав Авраменко.

Ці люди зробили такі три кроки:

  • отримали гроші на картку «Націоналний кешбек»:
  • поповнили мобільний номер:
  • зняли гроші з телефону готівкою.

Нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграмі саркастично оцінив механізм «Зимової єПідтримки»:

Дякую, шановні представники влади, особливо Мінекономіки, за те що дозволили так класно використати державні гроші. Воно особливо «круто» поєднується з заявою що грошей воювати без допомоги США нам вистачить лише на півроку.

Джерело: Ракурс


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